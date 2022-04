Domenica il ritorno della podistica “Amarathon” in Valpolicella

SAN PIETRO IN CARINO - Tutto pronto in Valpolicella per il ritorno il 1° maggio della podistica “Amarathon”, che farà come sempre base a San Pietro in Cariano (Verona). La maratona dedicata all'Amarone, il grande vino della vallata, è tradizionalmente legata alla data del 1° maggio per il suo indissolubile connubio con la ultra 50ennale Festa dei vini classici della Valpolicella. La manifestazione si svolgerà su tre percorsi: la mezza maratona da 21 chilometri, la camminata sportiva da 14 e quella per famiglie da 8. Partenza e arrivo da Piazza Donatori di (via Campostrini 56) a Pedemonte di San Pietro in Cariano. La gara con percorso di km 21,097, con partenza alle 9,30, è organizzata dall’Associazione Vini Classici della Valpolicella ed è aperta ad atleti che abbiano compiuto i 18 anni alla data del 1° maggio ed in possesso di tutti i requisiti richiesti. Si svolgerà su misto asfalto/sterrato e leggermente ondulato (presenterà alcuni tratti di fondo sterrato compatto) e toccherà il territorio della Valpolicella classica e presenterà passaggi suggestivi del fantastico panorama sui vigneti e le ville della Valpolicella storica. La camminata ludico motoria UISP di km 14,5, con partenza alle 9,50; è aperta a tutti gli atleti e si svolgerà su un percorso chiuso al traffico che ricalcherà in gran parte quello della competitiva. La camminata ludico motoria di km 8, con partenza alle ore 10, è aperta a tutti, anche minorenni sotto la responsabilità di un genitore. ed è organizzata dall’Associazione Vini Classici della Valpolicella su un percorso misto asfalto/sterrato, prevalentemente pianeggiante con qualche tratto sterrato, circa 1500 mt. Presenterà alcuni tratti di fondo sterrato compatto. La manifestazione vedrà la chiusura al traffico di alcune arterie della Valpolicella.

APPROFONDIMENTI SUSEGANA Nova Eroica Prosecco Hills è già un successo: tutto...