Delitto di Fontane, la Cassazione annulla la condanna a 20 anni a Florin Stingaciu

VILLORBA - La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza emessa dalla Corte d’assise d’appello di Venezia nei confronti del romeno Florin Stingaciu, 26 anni, per l’omicidio di Igor Ojovanu, di origini moldave, cancellando l’aggravante dei futili motivi. Stingaciu era stato condannato all’ergastolo in primo grado e a vent’anni in appello. Il giovane moldavo era stato freddato da una coltellata alla schiena la sera del 30 settembre 2018 di ritorno da una festa di addio al celibato.

