Addio al celibato di sangue, moldavo ucciso: Xhika ai domiciliari dopo 7 mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VILLORBA - Dopo 7 mesi di detenzione esce dal carcere Rubin Xhika, il 28enne di origini albanesi arrestato assieme al 27enne rumeno Florin Ionut Florin Stingaciu per l'aggressione all'arma bianca costata la vita a Igor Ojovanu, il 20enne moldavo morto per un colpo di coltello alla schiena al termine della rissa scoppiata la notte del 29 settembre scorso a Fontane di Villorba. Per Xhika, accusato di concorso in omicidio, tentato omicidio in concorso e lesioni aggravate, sono stati disposti gli arresti domiciliari. «Il giudice ha...