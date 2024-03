Treviso. Danneggiava le auto parcheggiate all'Appiani, identificato l'autore. È 27enne pakistano irregolare. Allontanato dall'Italia

TREVISO - Danneggiamenti alle auto parcheggiate all'Appiani, individuato l'autore. Si tratta di un cittadino pakistano di 27 anni individuato ieri mattina, 15 marzo, in centro a Treviso. L'uomo è irregolare in Italia in quanto si è visto rigettare la domanda di protezione internazionale dalla competente Commissione territoriale e, successivamnete, anche rigettare il ricorso che aveva presentato al giudice competente sul mancato riconoscimento dello status di richiedente asilo. Il Questore di Treviso ha pertanto disposto l'accompagnamento al centro per i rimpatri di Bari, dando esecuzione al decreto di espulsione del Prefetto di Treviso. Lo straniero, conseguentemente, è stato preso in carico dai poliziotti dell'Ufficio Immigrazione, che hanno predisposto l'allontanamento dal territorio nazionale.