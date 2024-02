Mogliano Veneto. Sradica un tombino e lo usa per mandare in frantumi i finestrini delle auto parcheggiate: 22enne denunciato

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Sradica un tombino e lo usa per sfondare i finestrini delle auto parcheggiate. Il vandalo è un 22enne di Mogliano Veneto che nella notte tra il 20 e il 21 febbraio, intorno all'una, in via XXXVIII aprile ha distrutto i finestrini di quattro auto di varie marche e cilindrata parcheggiate in strada da alcuni residenti. Per mandare completamente in frantumi i vetri delle auto, il giovane vandalo in evidente alterazione psicofisica si è servito di un tombino sradicato dalla strada. A segnalare il fatto ai carabinieri è stato un residente. I militari, arrivati sul posto, hanno identificato un 22enne con una ferita alla mano che era nache in possesso di un grosso coltello a serramanico e di alcuni oggetti, un portadocumenti, cavi per apparecchiature elettroniche sui quali sono in corso degli accertamenti per verificare se sono stati presi dalle auto danneggiate.

Il giovane è stato denunciato.