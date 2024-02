CASALE SUL SILE (TREVISO) - Ancora i “vampiri” delle auto in azione. Ormai il fenomeno sta diventando una piaga perchè se è vero che i furti di pezzi di auto ci sono sempre stati è anche vero che ultimamente è diventando il nuovo incubo per gli automobilisti.



NEL PARCHEGGIO

L’ultimo episodio è avvenuto a Casale. Tra sabato e domenica al parcheggio della Coop hanno preso di mira l’auto di una ragazza, una Kia Picanto. Hanno spaccato il vetro del finestrino e hanno smontato il blocco del volante, lasciando la vettura praticamente monca di un pezzo. Sempre nel parcheggio della Coop sono state aperte altre tre auto. Probabilmente l’intenzione era quella di portare a termine un furto in serie di pezzi di vettura. Anche perchè i pezzi di ricambio di alcune automobili sono molti richiesti nel mercato nero e valgono come moneta sonante. Quello che allarma è che non si tratta del primo furto ad auto parcheggiate. Perchè la stessa tecnica è stata usata con le auto parcheggiate in via Lord Baden Powell, sempre a Casale dove, nella notte tra giovedì e venerdì, ad una Audi A6 hanno portato via, oltre al volante, l’intero paraurti anteriore, compreso il blocco fari. Ad agire erano in due che sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. E in un’altra via del Comune, proprio davanti alle abitazioni, hanno perfino manomesso un lampione per poter agire indisturbati.



I PRECEDENTI

Furti simili, con ladri che “spezzettano” le auto per rivedere i pezzi di ricambio, sono stati compiuti anche a Treviso e nell’immediato hinterland. Nella notte tra domenica 12 febbraio e il lunedì successivo è stata smembrata un’Audi Q5 parcheggiata in via Baracca a Treviso. La giovane proprietaria che lunedì mattina è uscita di casa per andare al lavoro ha trovato una carcassa al posto della sua Audi nuova. I ladri avevano rubato fanali, volante, marce e mascherina anteriore. «In pratica erano rimasti i sedili e le ruote. Il danno è enorme, penso supererà i 20mila euro» aveva detto, sconsolata. L’Audi Q5 non era stata l’unica. Quella notte, ad essere presa di mira, anche una Porsche parcheggiata poco distante. Vampirizzata pure quella vettura di gran lusso. Il carro attrezzi, che è intervenuto per portare nelle concessionarie entrambe le auto, ha detto che non sono le uniche. E lo confermano anche le forze dell’ordine. Quella stessa notte e la notte successiva sono state altre tre le macchine smontate per rubare i pezzi di maggior valore: in via Zalivani, in via Baracca e in via IV Novembre. Ad essere prese di mira una Mercedes, un’Audi A7 e un’altra Audi ma Q5. Auto costose, i cui pezzi di ricambio hanno un vero e proprio mercato. Un furto simile è stato compiuto a San Biagio, in via Padova, dove i ladri hanno puntato un’Audi Q5 e hanno asportato due fanali anteriori, la mascherina anteriore e l’airbag.