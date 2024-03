CADONEGHE (PADOVA) - Identificata la nonna vandala che da qualche giorno sta bucando le gomme delle auto nell’area parcheggio di via Zanella a Mejaniga di Cadoneghe. I carabinieri, raccogliendo le testimonianze dei residenti e visionando le immagini di alcuni video, avrebbero già trovato nome, cognome e indirizzo, ma mantengono riserbo sulla sua identità. É probabile, se non certo, che l'anziana non abiti molto lontano dal luogo dei suoi raid ed è anche questa una circostanza che ha favorito la sua identificazione.

Nonna vandala buca le gomme delle auto

A far scattare le indagini sono stati gli stessi residenti dei condomini che affacciano su via Zanella, e dintorni, ma anche clienti dei negozi e degli uffici della zona, che si sono trovati le gomme delle auto danneggiate probabilmente con un cacciavite o un punteruolo. A finire nel mirino della nonna vandala non sono solo auto parcheggiate fuori dagli spazi consentiti, ma anche veicoli regolarmente posteggiati. Da giorni nei bar del paese non si parla d’altro. Anche sui social, molte pagine hanno riportato la notizia. Oscure, al momento, le ragioni del suo comportamento: forse atti fine a se stessi, o dispetti gratuiti o semplicemente il fastidio di vedere il piazzale pieno di auto. In alcuni casi il foro provocato è così grande che non permette di riparare lo pneumatico, che dev'essere così sostituito con uno nuovo.

La descrizione

Dalle informazioni raccolte da alcuni residenti, la donna avrebbe i capelli di colore biondo tendente al rosso, e in alcune occasioni avrebbe agito anche in pieno giorno. In uno dei suoi blitz è stata ripresa mentre entra in azione indossando una giacca della tuta rossa, un paio di pantaloni scuri ed un borsello a tracolla. Una sgradevole situazione per gli abitanti della via che ha portato diversi cittadini a denunciare gli episodi alle autorità competenti. I vandalismi sono stati così numerosi che i residenti hanno messo in guardia altri cittadini ed eventuali malcapitati della sua presenza, tappezzando la via ed il parcheggio di volantini verdi dove si avvisa che «in questo parcheggio una persona ha danneggiato molto pneumatici delle auto parcheggiate. Potrebbe essere una donna anziana con i capelli biondo-rossicci che buca i pneumatici con uno strumento appuntito, forse un cacciavite a stella. Se potete tenete pronto un cellulare per la ripresa di movimenti sospetti. Nel caso di video incriminanti portateli ai carabinieri».