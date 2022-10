VALDOBBIADENE - Da quindici giorni seminava il panico tra gli automobilisti valdobbiadenesi. Almeno una trentina le ruote delle macchine bucate . Ieri, venerdì, l’autore di questi atti vandalici è stato preso in flagranza di reato dai carabinieri di Valdobbiadene. A lui sono arrivati grazie alle immagini delle telecamere che lo aveva no immortalato nei giorni scorsi mentre bucava una ruota. E con una serie di appostamenti, il vandalo – un anziano ottantenne residente a Valdobbiadene – è stato fermato mentre si accingeva, armato di un cacciavite a stella, a bucare l’ennesimo pneumatico.



I DANNI

Ignoti i motivi di questi gesti che hanno preso di mira nelle ultime due settimane svariate macchine. C’è chi si è ritrovato anche con più di uno pneumatico forato. E chi è stato preso di mira non una, ma due volte. Ieri i carabinieri di Valdobbiadene hanno chiuso il cerchio su questi episodi vandalici che andavano avanti da una quindicina di giorni, se non di più. L e forze dell’ordine si sono moss e dopo che i proprietari delle auto finite nel mirino hanno presentato denuncia per essersi ritrovati con una o più gomme della propria vettura forate. Una trentina le querele depositate da chi ha subito i danni e tese a rintracciare il colpevole, affinché fosse punito e risarcisse i danneggiati. Tutti i casi si sono verificati a Valdobbiadene, in zona centrale.