Tirano mattonelle contro le auto in sosta davanti alla parrocchia, due ragazzini minorenni nei guai

TREVISO - Due minorenni sono stati individuati dai carabinieri e saranno denunciati, per danneggiamento aggravato e invasione di edifici, per aver compiuto atti di vandalismo nella tarda serata di ieri, 8 febbraio, all'interno di uno spazio parrocchiale, a Treviso. I due, dopo aver scavalcato una recinzione, hanno raggiunto un terrazzo dal quale avrebbero poi lanciato delle mattonelle, prelevate da un contenitore di rifiuti, colpendo i veicoli in sosta e danneggiandone un paio.