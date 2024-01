TREVISO - Tre parcometri, le colonnine dislocate in tutta la città per pagare la sosta delle auto in centro storico a Treviso, sono state danneggiate da ignoti nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 gennaio 2024. E così, i cittadini si sono trovati un cartello sulla colonnina "fuori uso, si prega di utilizzare la più vicina" e sono dovuti andare questa mattina in cerca di altri parcometri. Non si sa chi sia stato a compiere l'atto vandalico.