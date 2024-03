Semina il panico tra Riese e Fonte: ruba auto, travolge e uccide un ciclista e sperona i carabinieri. Steve Quintino a processo, la difesa chiederà la seminfermità mentale

RIESE PIO X (TREVISO) - Si terrà il prossimo 3 aprile il processo d’appello a carico di Steve Quintino, 20enne di Riese Pio X che il primo ottobre del 2022 in poco più di un’ora seminò il panico tra Riese e Onè di Fonte riuscendo a rubare tre auto ad altrettante automobiliste, investire e uccidere un pensionato di Loria, Mario Piva, che con la moglie stava andando a trovare la figlia in bicicletta e alla fine speronare un’auto con due carabinieri a bordo, in un posto di blocco. In primo grado era stato condannato a 12 anni di carcere. La difesa, rappresentata dall’avvocato Paola Miotti, tra le varie motivazioni del ricorso in appello punterà anche al riconoscimento della seminfermità mentale del giovane, che il tribunale di Treviso non aveva riconosciuto.

Se venisse concessa, comporterebbe un considerevole sconto di pena.