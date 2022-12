Maxi bonus per i dipendenti della Img spa di Riese Pio X. Soldi per carburante, spesa e produttività

RIESE PIO X (TREVISO) - Bonus per i dipendenti della trevigiana I.M.G spa, leader in Europa per la produzione di articoli per mercato undercarriage (trattori e scavatori), troveranno un regalo molto sostanzioso sotto l’albero.

I numeri

L’anno 2022, si conclude per I.M.G spa con importanti risultati di crescita e di fatturato, per questo la società ha voluto distribuire un bonus aggiuntivo ai propri collaboratori che aggiunto al premio di risultato porta ad un valore complessivo di 3.327 euro per dipendente. Tre sono gli elementi che andranno a concorrere per formare il regalo che i dipendenti troveranno sotto l’albero: Premio di risultato del valore massimo di 2.527 euro, Bonus spesa del valore di 600 euro, Bonus benzina del valore di 200 euro. Si tratta di una iniziativa straordinaria dell’azienda basata sia sui risultati dell’anno sia sul momento storico caratterizzato da un’inflazione eccezionalmente alta ed è il frutto di una scelta ponderata e non scontata, perché, così come le famiglie, anche le aziende stanno affrontando diverse criticità. Obiettivo del bonus, oltre a riconoscere l’importante contributo dei collaboratori di IMG per il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni, è quello di supportare i lavoratori e le loro famiglie, nella piena consapevolezza che le difficoltà del periodo non sono limitate allo sforzo lavorativo, ma a una crescente incidenza delle spese vive nella quotidianità di ciascuno. L’azienda, da inizio 2021, è passata da 150 a 200 dipendenti nella sede di Riese Pio X. L’anno 2022 sempre per la sede italiana del gruppo è stato caratterizzato da un risultato di fatturato che supererà i 65 milioni di euro.