Banca Finint, 430mila euro per il bonus ai dipendenti e 130 assunzioni in arrivo nel 2023

CONEGLIANO - Il Gruppo Banca Finint incrementa le iniziative di welfare a beneficio dei propri dipendenti e, su iniziativa del presidente e principale azionista Enrico Marchi, stanzia oltre 430 mila euro a titolo di bonus per l'anno 2022. Il bonus si aggiunge alle iniziative di welfare che il Gruppo bancario ha attivato nel 2022, in primis la possibilità di fruire dello smart working, a supporto di un miglior bilanciamento tra ambito professionale e sfera privata. Nel 2023 sono previste specifiche progettualità mirate ad accrescere la qualità del percorso professionale dei collaboratori del Gruppo, a partire dalla possibilità di ottenere una valutazione trasparente e chiara delle performance per tutte le risorse, un'offerta di formazione più ampia e completa e percorsi professionali trasversali per i giovani. Nel corso del 2022 sono stati 140 i nuovi collaboratori assunti nel Gruppo bancario, in pari numero tra donne e uomini, con età media di 35 anni e il 40% dei quali giovani al loro primo impiego. Anche per il 2023 è previsto un incremento dell'organico di 130 risorse, delle quali circa il 35% tramite i canali universitari Oggi il Gruppo Finint conta su oltre 800 collaboratori: 190 consulenti finanziari di Finint Private Bank e oltre 600 dipendenti del Gruppo, dei quali il 60% ha meno di 40 anni di età, il 57% è donna, il 70% è localizzato in Veneto e il 30% nel resto del paese.