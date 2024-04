Alloggi per i dipendenti a Treviso, 120 appartamenti per chi ha un lavoro e uno stipendio ma non può permettersi di comprare o affittare una casa

TREVISO - Alloggi per i dipendenti, 120 nuovi appartementi per coloro che hanno un lavoro e uno stipendio ma non possono permettersi una casa perché costi e affiti sono troppo elevati.

Sono state approvate dalla giunta comunale una serie di agevolazioni per l'abitare attraverso una modifica del Regolamento per la realizzazione del Peep, introdotto dal Comune di Treviso nel 2003.

Lo scopo delle modifiche è quello di prevedere numerose premialità per coloro che decidono di costruire residenze convenzionate. La novità fondamentale consiste nell'estendere anche alle aziende produttive la possibilità di costruire alloggi da dare in locazione ai propri dipendenti, tenuto conto che il mercato del lavoro richiede sempre più personale qualificato anche proveniente da fuori Regione o Provincia. A spiegare come funziona, in quest'intervista è l'assessore all'Urbanistica Andrea De Checchi. (video di Paolo Calia)