Bimba di 4 anni cade in una buca sul Grappa e precipita per 18 metri: miracolata

Paura nel pomeriggio di oggi sabato 13 marzo sul Grappa per una bimba di soli 4 anni che è caduta all'interno di una trincea, in località Penise, all'interno di una grotta e ha fatto un volo di 18 metri. La piccola è salva per miracolo.

Secondo una prima ricostruzione la bambina sarebbe finita in una buca lungo un sentiero. Immediato l'allarme al Suem 118 dei familiari che erano con lei. Sul Grappa sono intervenuti appunto il Suem, con ambulanza e anche l'elicottero, i vigili del fuoco e il soccorso alpino.

I soccorritori sono riusciti a recuperare la bimba che è stata trasportata in ospedale con l'elicottero.

La piccola non sarebbe in pericolo di vita, ma ha ferite su tutto il corpo.

Ultimo aggiornamento: 19:41

