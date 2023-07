TREVISO - La rotatoria di Vallio finalmente inaugurata per aumentare la sicurezza lungo la TrevisoMare, primo passo verso quella "Autostrada del Mare" ormai in rampa di lancio; la Pedemontana che, finalmente, decolla grazie un aumento «poderoso» del traffico pesante e i lavori per l'allargamento della A4 che procedono e adesso arrivano al nodo fondamentale dell'adeguamento dei sovrappassi: dieci da sistemare. In poco più di un'ora di conferenza il governatore Luca Zaia fa il punto sullo stato dell'arte delle principali infrastrutture viarie della Marca. E lo fa sotto un sole battente tagliando il nastro della nuova rotatoria di Vallio, da sempre punto critico della Treviso-Mare. Accanto a lui il sindaco di Roncade Pieranna Zottarelli che, finalmente, può toccare con mano un'opera attesissima: «La Regione è stata solerte nel finanziare questo intervento (dal costo di 4,7 milioni), una rotatoria a quattro bracci per noi fondamentale sia per la sicurezza, sia come raccordo per il paese visto che la Treviso Mare ci taglia in due». Ma la rotatoria sarà importante anche per la "Via del Mare", progetto ormai prossimo all'assegnazione che la Regione vuole a tutti i costi per da un lato liberare la Treviso-Mare e, dall'altro, rendere più semplice l'accesso a un litorale che, ogni anno, conta oltre 30 milioni di turisti.

LE CARATTERISTICHE

Zaia, alla "Via del Mare" ci crede: «Parliamo di un tracciato di 18,6 chilometri per un appalto di quasi 200 milioni di euro in via di assegnazione. Parleremo con i sindaci del tracciato, la vicepresidente De Berti sta già organizzando gli incontri», spiega il governatore. Che poi elenca: «La Via del Mare è, per noi, un punto di partenza per arrivare fino alla rotatoria Frova a Jesolo. Ma sarà completa solo col collegamento con Cavallino Treporti. Alleggeriremo la Treviso-Mare ma, avviso, in nessuna parte del mondo c'è un luogo turistico di primo livello dove si può arrivare e parcheggiare tranquillamente. Il traffico c'è e per fortuna dico perché vuol dire ricchezza». E i costi: «La Via del Mare sarà a pagamento anche se verranno esentati per sempre i residenti dei comuni attraversati e per due anni i residenti di Treviso, Monastier, San Biagio e Silea. Costerà 2,40 euro per le auto e 4 euro per i mezzi pesanti. È una soluzione a cui crediamo molto». Per patire manca solo l'aggiudicazione della concessione, che è attesa nel giro di poco tempo. Definito il tracciato i lavori dureranno al massimo 36 mesi: «In tre anni l'avremo completa», assicura Zaia.

PEDEMONTANA

Nel giro d'orizzonte sulle strade trevigiane, Zaia si sofferma sulla Pedemontana. Da quando è stato aperto il collegamento con la A/27 i volumi di traffico stanno decisamente aumentando: «Mi dispiace deludere chi sperava in un fallimento - sottolinea il governatore - ma lungo la Pedemonatana stiamo registrando importanti incrementi del traffico, soprattutto di quello pesante che possiamo definire come un incremento "poderoso". Un dato questo che stiamo analizzando e che ancora non ci rende chiaro quale potrà essere il punto di caduta. Attendiamo l'apertura del casello di Montecchio, che dovrebbe arrivare a febbraio per averla completa.

AUTOSTRADA

Altro punto nodale è l'allargamento dell'autostrada A4. Il nodo da sciogliere è rappresentato dal problema dei sottopassi che, in vista della corsia in più, dovranno essere adeguati. Si parla di un investimento da 50 milioni di euro per intervenire su dieci sovrappassi. Le previsioni vedono l'inizio dei lavori entro il 2025.