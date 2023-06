RONCADE Stragi sulle strade, il Comune di Roncade annuncia una stretta sui controlli del fine settimana, soprattutto sulla Treviso-Mare, teatro di due incidenti mortali in pochi giorni con 4 vittime. Le pattuglie della polizia locale saranno schierate il venerdì notte e il sabato notte, fino all’una in vista della movida estiva. L’obiettivo è evitare le stragi del fine settimana. All’iniziativa hanno già aderito gli altri tre Comuni che condividono il servizio di polizia locale, e cioè i veneziani Quarto d’Altino, Meolo e Fossalta di Piave. Ma la sindaca Pieranna Zottarelli punta a coinvolgere anche le altre municipalità attraversate dall’arteria.

ESEMPIO DA SEGUIRE

«Abbiamo chiesto un incontro a Veneto Strade - spiega la prima cittadina - per implementare insieme ulteriori controlli e strumenti di prevenzione lungo tutta la tratta della Treviso-Mare. Non solo a Roncade, ma anche in tutti i comuni limitrofi». «La sicurezza è una priorità assoluta e per questo saranno intensificati i controlli sul rispetto del Codice della strada e sull’utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti» prosegue Zottarelli. Anche quest’anno l’attività è stata pensata con l’obiettivo di preservare la sicurezza dei cittadini e prevenire gli incidenti tragici che spesso caratterizzano il sabato sera, soprattutto lungo la Treviso-Mare. L’estate, iniziata ieri, con la sua costellazione di eventi, concerti e movida è la stagione più sensibile, quella a più alto rischio di incidenti mortali. A confermarlo sono le statistiche: negli ultimi due anni i mesi estivi sono stati quelli più neri. Nel 2022 tra agosto e settembre la Marca ha pianto 22 vittime della strada. L’anno prima, ad agosto si era arrivati all’agghiacciante media di un morto ogni due giorni. Nel dettaglio, tali controlli saranno attuati nelle serate del venerdì e del sabato fino all’1 della notte in tutti i territori dei quattro Comuni firmatari della convenzione di polizia locale. Un progetto garantito anche dall’assunzione, proprio per il periodo estivo, di un nuovo agente municipale che andrà così a rinforzare il nucleo.

LA PREVENZIONE