Alba Parietti: «Sogno di recitare come trans in un film. Fabio Adami? Sono innamorata ma allergica al matrimonio»

Alba Parietti a ruota libera. La showgirl si racconta ad AdnKronos e ripercorre la sua vita, dalla carriera alle relazioni e non tralascia i progetti futuri. L'unico rammarico di Alba, reduce dalla conduzione di “Non sono una signora” (lo show dedicato al mondo delle drag queen) aver fatto poco cinema. «Ho sempre avuto una grande passione per la recitazione, avrei potuto fare di più per il cinema, chissà... magari succederà. Sarei perfetta nella parte di una vecchia trans perché la saprei fare benissimo. Perché nel mondo transgender - spiega - mi ci trovo benissimo, mi sento veramente a casa mia».