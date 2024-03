Festa contro le discriminazioni, al New Age di Roncade arriva il primo «Party in Love» con le drag queen

RONCADE (TREVISO) - Love is love. L'amore è amore. E al New Age di Roncade arriva il "Party in Love", una festa per celebrare questo sentimento con musica, spettacoli con ballerini e drag queen. Cardini della festa che si terrà nella discoteca di Roncade sono l'uguaglianza, i diritti e l'inclusione. L’iniziativa al suo primo appuntamento nasce, infatti, con l’obiettivo di veicolare un messaggio importante: «No alle discriminazioni, all’odio e all’emarginazione, spazio invece alla valorizzazione positiva di tutte le unicità, all’amore e ai diritti». La festa sarà per gli organizzatori anche l'occasione per raccogliere fondi per finanziare l’organizzazione di Q.Pido 2024 - Treviso Equality Festival, la rassegna dedicata alla cultura Lgbtqia+.

Una festa che celebra l'amore, il programma

L'evento organizzato dal Coordinamento Lgbte di Treviso in collaborazione con il New Age, inizierà alle 23.30 e vedrà come ospiti i Dj Ika Faccioli e Ben Graci e il Drag Show, una performance con alcuni dei più importanti ballerini e Drag Queen della scena nazionale. Il programma della serata prevede subito lo show delle drag queen Calda Merini, Ama Supreme e Libra e dei ballerini Bora e Alessandro Rizza. E poi balli scatenati fino alle 4. «Questo evento vuole essere un momento di incontro e condivisione, oltre che l’occasione per ribadire il valore positivo delle unicità delle persone e della libertà di vivere pienamente, e dunque della necessità di normare il diritto civile e sociale di farlo – spiega Paola Marotto, presidente del Coordinamento Lgbte Treviso –. Sarà un evento di divertimento, con performance e tanta musica a far battere il cuore. La serata ha inoltre lo scopo di raccogliere fondi per finanziare l’organizzazione di Q.Pido 2024 - Treviso Equality Festival, la rassegna dedicata alla cultura Lgbtqia+ giunta ormai alla sua sesta edizione e prevista a Treviso nella seconda metà di maggio.

Nei più di dieci anni di attività del Coordinamento Lgbte Treviso abbiamo collaborato con un gran numero di soggetti, istituzionali, associativi e del tessuto produttivo del nostro territorio. Questa inedita sinergia con il New Age, luogo simbolo per il mondo della musica, ci arricchisce e apre nuovi scenari per la comunità Lgbtqia+ trevigiana».