PADOVA - Una nuova star internazionale è in arrivo al Pride Village Virgo in Fiera. Stasera sarà ospite del festival Lgbtqia+ più grande d'Italia Duncan James, una delle voci più conosciute del popolare gruppo inglese dei Blue, a cui ha affiancato una carriera di successo come attore televisivo, presentatore e protagonista dei musical nel West End londinese.

Chi è

La 45enne popstar di Salisbury ha cominciato la sua carriera insieme alla celebre boyband nel 2001, con la pubblicazione dell'album "All Rise" ottenendo un notevole successo e vendendo più di 15 milioni di copie e vincendo due Brit Awards. I loro album e singoli sono finiti nelle migliori posizioni delle classifiche inglesi e straniere; dopo "All Rise", seguito da "Too Close", "If You Come Back" e "Fly By II". Nel 2002 è uscito il secondo album "One Love", contenente una partecipazione di Elton John, con il quale hanno inciso una seconda versione di "Sorry Seems to Be the Hardest Word"; il fortunato disco conteneva anche le hit planetarie "U Make Me Wanna" e "One Love". Nel 2003, la formazione ha pubblicato il terzo album "Guilty" contenente con la titletrack e poi "Bubblin" e "Breathe Easy", molto amato in Italia poiché è stato successivamente adattato in italiano da Tiziano Ferro e inciso dagli stessi Blue con il titolo "A chi mi dice". Nel 2005 i Blue hanno deciso di prendersi una pausa per dedicarsi ad altri interessi e Duncan ha intrapreso il percorso solista uscendo con il primo album "Future Past"e i singoli "Sooner or Later", "Amazed" e "Can't stop a River scritta per lui da Seal. Inoltre l'ugola anglosassone ha deciso di provare nuove esperienze nell'industria dell'intrattenimento, interpretando il ruolo di Billy Flynn nel musical "Chicago". Nel 2011 la band si riunisce e esce con l'album "Colours", ma Duncan non dimentica il teatro musicale e interpreta anche Tick nel tour nel Regno Unito di "Priscilla Regina del Deserto".

La svolta

Nel 2019 si è calato nei panni di Frank-N-Furter nel tour britannico di "The Rocky Horror Show". Da allora James ha portato sul palco del "Proud cabaret" di Londra nuovi personaggi vestendosi ed esibendosi da drag queen con il tutto esaurito ogni sera. Essendo molto bravo a pattinare sul ghiaccio ha partecipato anche al reality "Dancing On Ice" e poi al reality show "Keith Barry: the escape live. E' stato presentatore dello show serale "Scream if you know the answer" e giudice in "Don't stop believin'" e "Grease: The school musical"; attualmente Il cantante è impegnato con il tour "Come Back" dei Blue e l'uscita del nuovo album "Heart and soul" con i brani "Gravity", "This could be love" e "Stop." (ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro fino alle 23.30; 18 euro fino alle 4 con prima consumazione).