Pieve di Soligo. Autista della Mom aggredito da un passeggero che si è dato poi alla fuga: è caccia all'uomo. Il presidente: «Linea da tempo attenzionata»

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Autista Mom aggredito: è caccia all'uomo. Questa mattina, 18 gennaio, verso le 8 sulla linea 132 Conegliano Valdobbiadene, all'altezza di una fermata a Pieve di Soligo, una persona è salita a bordo dell'autobus ed ha aggredito l'autista in servizio e si è data alla fuga. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto è intervenuta la polizia locale che è già impegnata nella ricerca dell'aggressore.

L'autista preso di mira è stato sottoposto agli accertamenti medici del caso.

Il presidente Mom: «Linea da tempo attenzionata, controlli aumentati»

«In merito all’episodio occorso questa mattina sulla linea 132 a Pieve di Soligo, desidero ringraziare a nome dell’intera azienda la Polizia Locale, così come tutte le forze dell’ordine il cui supporto rimane fondamentale – commenta Giacomo Colladon, presidente Mobilità di Marca – Ringrazio per l’interesse e la vicinanza anche il Sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, che ho avuto modo di sentire subito dopo l’accaduto. Ancora una volta desidero sottolineare che la sicurezza a bordo, dei passeggeri e dei nostri conducenti, resta centrale per l’azienda; per questo la linea 132 già da tempo è attenzionata ed abbiamo aumentato i controlli anche con controllori e vigilantes. Continueremo a lavorare in questa direzione per salvaguardare sia i nostri lavoratori sia l’utenza che sceglie il trasporto pubblico locale».