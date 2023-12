Vicenza. Assalto al bus dei tifosi padovani, arrivano i Daspo: denunciati sette ultras

VICENZA - Sette tifosi sono stati denunciati dalla Digos di Vicenza per gli scontri avvenuti a fine partita tra la squadra berica e Padova il 29 ottobre scorso. Per tutti, il questore di Vicenza ha emesso provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per tre anni.

Gli scontri sono accaduti al casello autostradale di Vicenza Est, dove un gruppo di supporters padovani, transitando a bordo di un autobus, era stato aggredito da numerosi ultras del Vicenza che avevano agito con l'aiuto di alcuni tifosi della "gemellata" Reggiana.

La polizia è riuscita ad identificare i responsabili, anche grazie all'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e di filmati realizzati da passanti e residenti della zona. Si tratta, in particolare, di 3 tifosi vicentini (di Vicenza, Arzignano e Chiampo) e un tifoso reggiano, tutti ritenuti responsabili di aver partecipato all'aggressione dei tifosi padovani, e un tifoso padovano (di San Giorgio delle Pertiche), che, a sua volta, avrebbe aggredito i vicentini intenzionati ad assalire l'autobus. Altri 2 tifosi padovani (di Camposampiero ed Abano Terme), invece, sono stati denunciati per possesso di artifici pirotecnici e lancio di materiale pericoloso. Negli scontri, gli autobus sono stati gravemente danneggiati e un autista è rimasto ferito.