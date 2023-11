Assalto al pullman di tifosi del Padova con lancio di sassi, sette Daspo a Vicenza

VICENZA - La Questura di Vicenza ha disposto sette Daspo, per la durata di tre anni, nei confronti dei tifosi che domenica scorsa avevano lanciato dei sassi contro un bus sul quale viaggiavano supporter del Padova, ferendone uno. I provvedimenti sono stati resi noto dal questore berico Polo Sartori riferendosi agli incidenti oggi i primi provvedimenti in seguito agli incidenti avvenuti al termine del derby veneto di serie C tra L.R.