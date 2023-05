Autista accoltellato, i sindacati: «Controlli, pene più severe e Daspo»

TRIESTE - «Maggiori controlli, pene più severe per gli aggressori e l'introduzione del Daspo» è il grido dei sindacati FILT CGIL, FIT CISL, FAISA-CISAL UGL, UILTRASPORTI in riferimento all'accoltellamento di ieri di un conducente della linea 10, a Trieste. «Chi aggredisce un lavoratore non può rimanere impunito», scrivono in una nota i sindacati, esprimendo «la più sentita vicinanza al collega aggredito». I sindacati sottolineano la preoccupazione «per le aggressioni verbali e fisiche che nell'ultimo periodo si stanno manifestando in maniera frequente. I lavoratori sono stanchi e pretendono provvedimenti immediati ed adeguati».