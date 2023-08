Canzoni sessiste, annullato il concerto a Castelfranco Veneto del rapper Niky Savage

CASTELFRANCO VENETO - I gestori di una discoteca di Castelfranco Veneto (Treviso) nella quale l'11 settembre si sarebbe dovuta svolgere una festa con il rapper milanese Niky Savage hanno scelto di ritirare la partecipazione dell'artista, noto per la volgarità ed i contenuti sessisti nei testi delle sue canzoni. Lo ha riferito il sindaco della città, nonché presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, che nei giorni scorsi aveva criticato l'iniziativa, alla luce dei recenti fatti di violenza sessuale a Palermo e a Caivano, invitando le famiglie dei giovani fan ad una sorta di boicottaggio. «Ringrazio il gestore per la sensibilità - ha detto Marcon - perché la sua scelta non era dovuta e lo spettacolo sarebbe stato del tutto legittimo».