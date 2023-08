Anziano pestato a sangue per pochi spiccioli, in paese cresce la paura: «Devono autorizzarci a sparare a vista»

SAN FIOR - Il sentimento della gente di San Fior rispetto alla vicenda del pestaggio di Fiorenzo Zambon , il macellaio finito in ospedale massacrato di botte per poche centinaia di euro e una collana d'oro, si esprime nelle parole degli avventori del bar Nazionale, a pochi passi da dove si è consumato il pestaggio: «Abbiamo paura - ammette un anziano abitante di San Fior, Sergio Corte - Poteva succedere a me o a chiunque altro. Bisogna fare qualcosa per contenere questi fenomeni. Non ci sentiamo al sicuro». Oggi la gente chiede sicurezza. «Servono più ronde e più forze dell'ordine di notte. Noi anziani siamo indefesi. Bisognerebbe farsi un porto d'armi e essere autorizzati a sparare a vista, a qualsiasi ombra, dove prendi, prendi.

Invece se qua uccidi un ladro finisce che vai pure in galera, invec