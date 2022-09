TREVISO - Oltre 4 ore di ritardo per decollare alla volta di Bucarest. E quasi 4 ore di attesa anche per andare a Berlino. Gli esempi potrebbero continuare. Quella di ieri, 17 settembre, è stata una giornata di passione per i passeggeri dell'aeroporto Canova di Treviso. Gli orari dei voli internazionali operati da Ryanair, la principale compagnia dello scalo, sono andati in tilt a causa di un domino di ritardi. E anche Wizz Air ha avuto qualche problema. Insomma, dopo il picco dei ritardi di quest'estate, attribuito ai contrattempi sui collegamenti internazionali e alla carenza di personale, anche oggi l'aeroporto sembra faticare. Come se non bastasse, poi, negli ultimi due giorni si è aggiunto pure il maltempo. E così le attese si sono moltiplicate.



I PROBLEMI

I problemi ieri sono iniziati già di prima mattina. L'aereo della Wizz Air sarebbe dovuto decollare in direzione Bucarest alle 7.40. Ma alla fine, dopo diversi rinvii, si è alzato dalla pista del Canova due minuti prima di mezzogiorno. Per un totale di 4 ore e 18 minuti di ritardo. Ai passeggeri non è rimasto che attendere nel terminal. Discorso identico per il volo Ryanair che sarebbe dovuto partire alle 9.10 alla volta di Berlino. Non c'è stato niente da fare fino a pochi minuti prima delle 13. Per un ritardo complessivo di 3 ore e 47 minuti. Questi sono stati i casi più eclatanti. Purtroppo, però, non gli unici.



I CASI

L'aereo Ryanair previsto alle 10.35 per Bristol ha accumulato più di un'ora e mezza di ritardo. La musica non è cambiata nemmeno nel pomeriggio. Ormai la tabella di marcia era slittata. E di fatto non è stato più possibile recuperarla. L'aereo Ryanair delle 16.20 per Sofia ha lasciato la pista con quasi un'ora di ritardo. I passeggeri di quello per Manchester, operato sempre da Ryanair, hanno dovuto attendere due ore in più del previsto: dalle 18.05 alle 19.55. Nonostante i contrattempi, continua la corsa dell'aeroporto di Treviso ai numeri pre-Covid. In luglio, ultimo mese disponibile per quanto riguarda il report di Assaeroporti, lo scalo gestito dalla società Save/AerTre ha operato oltre 2.060 movimenti. Solo il 2% in meno rispetto all'epoca pre pandemia. E i passeggeri hanno superato quota 264mila. In questo caso l'8,3% in meno rispetto al luglio del 2019.