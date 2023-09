Segusino. Cidi srl ha ceduto la totalità dell'azienda a Tris Ottica

SEGUSINO (TREVISO) - Cidi srl ha ceduto il 100% dell'azienda a Tris Ottica, azienda del Gruppo VeneVision (VeNetWork). L'azienda di Segusino specializzata nella produzione di montature in polimero iniettato è stata assistita dallo studio Mda, con gli avvocati Alessio Vianello e Simone Cecchinato e l'advisor finanziario Giovanni Spangaro; Tris Ottica è assistita invece dall'advisor Renzo Berto. Fondata nel 1978 dai coniugi Girolamo Coppe e Mirella Damin, Cidi nasce come terzista e nei primi anni di attività si specializza nella verniciatura di montatura iniettate. A metà degli anni Ottanta muove verso la realizzazione del prodotto finito. Oggi l'azienda occupa 30 persone, e il bilancio 2022 si è chiuso con un fatturato di 5,3 milioni. Con l'acquisizione i fratelli Coppe continueranno a mantenere ruoli di primo piano nella gestione dell'impresa: Valeria come amministratore, Fabio e Roberto con ruoli operativi nella gestione della produzione.