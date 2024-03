Padova. Safilo e Missoni rinnovano l'accordo di collaborazione fino al 2029

PADOVA - Safilo Group e Missoni rinnovano il loro accordo di licenza globale per l’eyewear fino alla fine del 2029. Dall’inizio della collaborazione nata nel 2020, Missoni rappresenta un marchio significativo nell'ambito dell'offerta fashion luxury donna di Safilo.

«In solo 4 anni di collaborazione - ha dichiarato Angelo Trocchia, ad del Gruppo Safilo - siamo riusciti a sviluppare in modo significativo la categoria eyewear, in particolar modo all’interno dei principali mercati europei e in Nord America. Il rinnovo ci offre quindi una nuova e stimolante opportunità per consolidare e ampliare la nostra presenza distributiva, continuando a lavorare in sinergia con il brand».