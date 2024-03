Geox: l'ex Luxottica Enrico Mistron è il nuovo Ad. Ricavi a 720 milioni

Cambio al vertice di Geox: si chiude l'era di Livio Libralesso, il nuovo Ad nominato ieri è l'ex Luxottica Enrico Mistron, 54 anni. Il cda ha inoltre confermato l'incarico al nuovo direttore finanziario Andrea Maldi. Il gruppo di Mario Moretti Polegato ha chiuso il 2023 con ricavi a 720 milioni di euro, in calo del 2,2% a cambi correnti (+ 0,3% a cambi costanti) rispetto all'esercizio precedente.

Migliora il risultato operativo (Ebit) che arriva a 15,6 milioni rispetto ai 4,3 milioni del 2022.

La società trevigiana, attiva nel settore delle calzature e abbigliamento ha dimezzato la perdita a 6,45 milioni contro il rosso di 13 milioni del 2022. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2023 è negativa per 93 milioni di euro (-49,8 milioni a fine 2022). Rinnovata per un'altra stagione la partnership con l'attrice Penelope Cruz che ha dato buoni risultati: le vendite di calzature e abbigliamento donna sono salite del 15% e si è abbassata decisamente l'età delle clienti.



«L'esercizio 2023 si presenta come un anno di stabilizzazione dopo i forti incrementi registrati nei due anni precedenti», commenta in una nota il presidente e fondatore Mario Moretti Polegato, che sottolinea l'aumento della marginalità operativa «nonostante le difficoltà affrontate nell'approcciare un mercato, sempre più complesso». Un'incertezza che continuerà anche nei primi mesi dell'esercizio 2024 e impone «il mantenimento di un approccio prudente e focalizzato alla crescita dei mercati più profittevoli». Previsti ricavi sostanzialmente in linea con quelli del 2023.



Il cda di ieri ha anche approvato l'accordo per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro con Libralesso, ad dal gennaio 2020. L'intesa prevede il riconoscimento di 1,5 milioni a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di amministrazione e del rapporto di lavoro. Previsto il pagamento di 346.250 euro lordi a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso. Inoltre, alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, verranno corrisposte le ulteriori competenze maturate. Poi ci sono i 693.314 diritti sulle azioni che verranno assegnati dopo l'assemblea degli azionisti fissata per il 19 aprile 2024.

Il sostituto Mistron è «un manager che vanta una consolidata carriera di 25 anni in Luxottica dove ha maturato significative esperienze nelle aree delle operations e della supply chain», ricorda la nota ufficiale di Geox.



Tornando al 2023, la nota riferisce che «nonostante le difficoltà affrontate nell'approcciare un mercato, sempre più complesso e caratterizzato da conseguenti mutamenti nelle abitudini di consumo, il gruppo grazie anche all'attento e profondo processo di razionalizzazione delle attività non profittevoli e all'efficientamento della base dei costi, è riuscito ad incrementare la propria marginalità operativa sia in termini assoluti che relativi». Nel 2024 continuerà «il processo di razionalizzazione e consolidamento della rete di vendita» e ci si concentrerà «sulla gestione dei costi». Verrà prestata particolare attenzione all'andamento di quelli di trasporto.