Geox punta sulle donne: l'attrice Penélope Cruz ambasciatrice del marchio

GIAVERA DEL MONTELLO (TV) - La prima "ambasciatrice" del marchio Geox nel mondo è l'attrice premio Oscar Penélope Cruz. Con questo "acquisto" da Oscar il gruppo trevigiano punta ad allargare la sua quota di mercato nel mondo, rivolgendosi in particolare al pubblico femminile. E la Borsa apprezza: + 3,47% ieri per la società fondata e presieduta da Mario Moretti Polegato.

L'attrice spagnola, icona di stile e musa di grandi registi come Almodovar, donna di grande personalità e di una bellezza al "naturale", rappresenterà il marchio italiano in una campagna pubblicitaria globale, articolata in due tempi. Il primo vedrà il lancio della collezione donna Autunno Inverno 23/'24 e l'attrice tornerà poi a indossare Geox anche in una seconda campagna dedicata alla Primavera Estate 24.

«Per noi si apre così un nuovo, emozionante capitolo - ha dichiarato in una nota Mario Moretti Polegato, fondatore e presidente di Geox -. La nostra azienda ha vissuto una cresciuta importante negli ultimi anni e siamo convinti che Penélope Cruz sia l'ambasciatrice perfetta per raccontare al mondo il nuovo posizionamento del brand incentrato su un'evoluzione stilistica che unisce bellezza al benessere e al confort che da sempre definiscono i nostri prodotti». Penélope per Geox è «la diva della porta accanto, una madre» (ha due figli con l'attore Javier Bardem) e «una donna dinamica, che sceglie capi e calzature versatili e confortevoli, senza mai rinunciare a uno stile cool».

Per il gruppo trevigiano è il volto giusto per conquistare il pubblico femminile e consolidare la propria presenza a livello globale, da dove arriva già oltre il 72% del giro d'affari. Geox nel primo semestre del 2023 ha registrato ricavi per 353,6 milioni di euro, + 3,8%, grazie principalmente al buon andamento del canale multimarca (+ 10,4%). Il margine operativo lordo è balzato da 25,47 milioni a 40,21 milioni. Geox ha terminato il semestre con una perdita netta di 9,64 milioni in netto calo rispetto al rosso di 19,65 milioni contabilizzato nei primi sei mesi dello scorso anno.

«Una testimonial dall'immagine forte e credibile come Penélope Cruz aggiunge valore alla nostra comunicazione», ha dichiarato in un comunicato Livio Libralesso, amministratore delegato di Geox.

Autrice delle immagini e dello spot, girato a Madrid è la fotografa e regista Gray Sorrenti, mentre le musiche sono di Eduardo Cruz, fratello di Penélope.