Jesolo. Concessioni spiagge, vincono i "nuovi": i gestori uscenti superati dalle società che si sono fatte avanti nella gara

JESOLO - Una rivoluzione. Concessioni delle spiagge, si concludono le prime valutazioni delle istanze: a vincere sono i nuovi richiedenti. Sono stati infatti comunicati ieri pomeriggio i risultati dei primi "percorsi di evidenza pubblica in concorrenza" avviati in città, cioé le assegnazioni legate all'"Unità minima di gestione" (Umg) numero 5, ovvero quella compresa tra gli stabilimenti Augustus, Bafile e Casa Bianca, e alla "Umg" numero 7 che corrisponde allo stabilimento Marconi. Due, in entrambi i casi, le istanze protocollate. Nel primo i concorrenti sono stati i concessionari uscenti rappresentanti dalla Società consortile denominata Consorzio Stabilimenti centrali e la società Cbc srl formata da Mario Moretti Polegato, "Mr Geox" proprietario dell'hotel Casa Bianca ma anche dalla nota famiglia di albergatori Menazza e da Alessandro Berton, imprenditore e presidente di Unionmare.

A contendersi l' "Umg7" sono stati i concessionari uscenti con la società Stabilimento Balneare Marconi srl e la Sebi Srl, società che vede protagonista l'imprenditore jesolano Alessandro Iguadala. Se per molto tempo il timore più diffuso era quello che le liberalizzazioni europee potessero far arrivare in città dei grandi gruppi internazionali, nella realtà la concorrenza è stata tutta locale.