BELLUNO - Quasi 400 posizioni di lavoro disponibili tra occhialeria, turismo e metalmeccanico: "IncontraLavoro" vuole fare incontrare domanda e offerta. E così parte il nuovo ciclo di incontri per le iniziative di recruiting promosse da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, con l'obiettivo di mettere in contatto i candidati alla ricerca di un impiego con le imprese del territorio che cercano personale. Dal 15 al 19 aprile due gli appuntamenti per l'occhialeria.



Le selezioni: quali le posizioni aperte

Già a partire dalla prossima settimana entrano nel vivo le selezioni per "IncontraLavoro Occhialeria", iniziativa che raccoglie le richieste di personale di 7 delle maggiori aziende operanti nel territorio e 6 agenzie per il Lavoro, per un totale di 325 posizioni di lavoro disponibili, tra addetti alla produzione, operatori e programmatori di macchine a controllo numerico, figure amministrative, progettisti tecnici, facilities management specialist e product compliance testing.

È inoltre in corso la raccolta di candidature per "IncontraLavoro Epta", recruiting organizzato dall'azienda multinazionale nel settore della refrigerazione commerciale in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio e Randstad, con l'obiettivo di selezionare decine di tecnici e lavoratori stagionali da impiegare nella sede di Limana. Le giornate di recruiting si svolgeranno tra fine aprile e metà maggio e riguarderanno la ricerca di operatori metalmeccanici per la stagione estiva e figure tecniche quali collaudatori elettricisti, carrellisti e molatori operatori di macchine Cnc.



La ricerca degli stagionali

Proprio in questi giorni ha preso avvio anche l'iniziativa "IncontraLavoro Turismo", il cui obiettivo è selezionare lavoratori in vista della prossima stagione estiva, prevalentemente per il territorio dolomitico: dai comuni dell'agordino di Alleghe, Livinallongo del Col di Lana, Corvara e Rocca Pietore, al Cadore, ma anche Cortina d'Ampezzo e i territori confinanti con la provincia bellunese della Val Pusteria e della Valle di Primiero. Una vera sfida, che diventa sempre più ardua di anno in anno. «Ogni 100 posti di lavoro disponibili metà sono di difficile reperimento», ha spiegato il direttore di Veneto Lavoro, Tiziano Barone.



Come candidarsi

Le oltre 40 posizioni già disponibili riguardano le figure tipiche del settore, quali camerieri di sala e ai piani, baristi, cuochi e aiuto cuochi, pasticceri, addetti alle pulizie, receptionist e lavapiatti, ma l'elenco delle opportunità sarà aggiornato regolarmente nel corso delle prossime settimane. L'iniziativa è già partita. I lavoratori interessati possono ancora candidarsi online alle varie selezioni, accedendo al portale ClicLavoro Veneto tramite Spid e utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online alla sezione "IncontraLavoro". All'interno delle singole iniziative è possibile visualizzare tutte le offerte di lavoro disponibili, con la descrizione dettagliata dei profili ricercati, e candidarsi a quelle di proprio interesse. I candidati ritenuti idonei saranno invitati a svolgere il colloquio di selezione nelle diverse giornate di recruiting previste per i singoli eventi. Tutte le iniziative sono organizzate dal Centro per l'impiego di Belluno. Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura è possibile inviare una email a cpi.belluno@venetolavoro.it.