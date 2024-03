AGORDO (BELLUNO) - Oltre 390 studenti premiati, per un totale di quasi 600 mila euro elargiti, in un evento diffuso tenutosi in contemporanea nelle tre sedi bellunesi EssilorLuxottica, ad Agordo, Sedico e Cencenighe, ma anche a Milano, Pederobba, Rovereto, Lauriano e Città Sant’Angelo. I riconoscimenti, come ogni anno, sono destinati a chi si è distinto in percorsi scolastici e accademici eccellenti. Un appuntamento annuale che per il Gruppo è ormai una tradizione consolidata, cresciuta negli anni in termini numerici e di valore. In questo 2024, l’anno delle Olimpiadi di Parigi, l’evento si è ispirato ai valori universali dello sport, come quello della fatica o del gioco di squadra, applicabili a tutti gli ambiti della vita, soprattutto ai percorsi didattici, con una riflessione condivisa anche con atleti e professionisti del settore.

I vincitori

Sono stati consegnati 73 premi per la terza media, 163 per le scuole superiori, 41 per la maturità, 61 per gli anni intermedi universitari, 56 per la laurea triennale, specialistica o a ciclo unico, 1 per il master e 2 dottorati di ricerca per un totale di 397 premiati e oltre 590 mila euro assegnati. I vincitori hanno ricevuto il riconoscimento alla presenza, tra gli altri, di Giorgio Striano, chief operating officer, e Federico Buffa, chief marketing officer di EssilorLuxottica.

Ospiti speciali: Amalia Ercoli Finzi e la figlia Elvina Finzi

La consegna dei premi è stata anche l’occasione per dialogare con un duo unico, Amalia Ercoli Finzi e la figlia Elvina Finzi. Amalia, classe 1937, ingegnere aerospaziale che ha lavorato anche per la Nasa e per l’Esa nonché professoressa emerita del Politecnico di Milano, è stata la prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica e ha ricevuto importanti onorificenze, tra cui la nomina a Grande Ufficiale della Repubblica e l’Ambrogino d’oro 2023. Elvina, classe 1978, ingegnere nucleare, ha lavorato anche lei per Esa e ha conseguito un dottorato di ingegneria nucleare disegnando un reattore nucleare per lo spazio. Dopo un Mba e anni di lavoro in strategia, oggi lavora per EssilorLuxottica ed è responsabile della business-unit delle lenti a contatto per il Gruppo, oltre a essere amministratore indipendente in due consigli di amministrazioni di algo-firm italiane. In collegamento dalla sede di Agordo, l’incontro ha esplorato il tema del divario fra uomini e donne in ambito professionale, soprattutto in quello scientifico. Infine, ecco l’elenco dei premiati nei tre stabilimenti bellunesi: in tutto, sono 258.

I 135 premiati da Luxottica

Lisa Fol, Gabriele Agosti, Angelica Alchini, Emy Antoniazzi, Lisa Bedont, Marta Bedont, Arianna Benfatti, Elisa Bersano, Pietro Bertanzon, Roberto Bondioli, Federico Borci, Giulia Bortoluz, Nicola Bortot, Francesco Bortot, Mario Bottega, Veronica Bressan, Gaia Bristot, Francesco Campedel, Erica Canal, Laura Canal [e altri].

Gli 11 premiati di Cencenighe

Miriana Busin, Giada Costantin, Alessandro D'Incà, Tommaso De Toni, Riccardo Del Chin [e altri].

I 112 premiati di Sedico

Francesca Abbattista, Simone Au, Jenny Barel, Giorgia Battistella, Alessia Bordin, Maddalena Bortoluzzi, Gabriel Bortot, Gaia Bortot, Anna Brandalise, Anna Bridda, Robert Bridda, Benedetta Bruni, Andrea Casanova, Martina Casanova, Kevin Casanova [e altri].