Accoltellamento tra giovanissimi in via Grande a Pezzan di Carbonera, 14enne colpito alla schiena è in prognosi riservata

CARBONERA (TREVISO) - Violenta lite con coltello e pistola da softair tra giovanissimi in via Grande a Pezzan di Carbonera. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri, 22 giugno intorno alle 23, dove alcuni ragazzi residenti in zona si sono messi prima a litigare verbalmente alzando la voce e poi hanno estratto un coltello e una pistola a pallini usata per i giochi di simulazione della guerra. Le ferite riportate da entrambi non sarebbero gravi ma sono stati portati nell'ospedale Ca' Foncello a Treviso per accertamenti. Ad avere la peggio è stato un 14enne che è stato colpito da una coltellata alla schiena.

A chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni residenti che hanno chiamato i Carabinieri e il Suem.

La lite e la coltellata alla schiena

Intorno alle 23 di ieri, è scattato il violento alterco tra giovani tutti incensurati. I Carabinieri del Comando provinciale di Treviso arrivati sul posto hanno identificato e fermato un 17enne e un 18enne del posto, un 14enne e un 16enne di Breda di Piave mentre un quinto giovane si è allontanato prima dell'arrivo dei militari. Nel corso della colluttazione il 14enne è stato colpito da una coltellata alla schiena da un contendente e, soccorso, è stato trasportato dai sanitari al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

Ritrovato il coltello e una pistola da softair

Dopo i primi accertamenti, i militari dell'Arma hanno rinvenuto fra la vegetazione del canale attiguo al luogo dell’aggressione un coltello a serramanico con evidenti tracce di sangue della lunghezza di quasi 20 centimetri, posto in sequestro unitamente ad una pistola da softair, due biciclette e un paio di smartphone, trovati sul posto e ritenuti utili al prosieguo delle indagini. La posizione dei giovani, deferiti in stato di libertà (le ipotesi di reato al momento sono di rissa aggravata, lesioni gravi e porto di armi o oggetti atti a offendere), è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.