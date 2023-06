Accoltellamento a Belluno, lite e poi spunta la lama: 36enne accusato di tentato omicidio

BELLUNO - Cerca di separare due persone che stavano accapigliandosi e resta ferito da una coltellata: poteva finire molto peggio per un 60enne straniero che nella notte tra sabato e domenica in piazza Martiri ha cercato di dividere due persone che stavano litigando con toni sempre più accesi e per motivi ancora tutti da chiarire. L'operazione però non è andata a buon fine, anzi: uno dei due contendenti, un 36enne di origini siciliane ma residente a Treviso, ha estratto un coltellino di quelli tipo "svizzero" accoltellando l'uomo.

Ora l'aggressore dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio, per lui il pubblico ministero ha disposto la custodia cautelare in carcere. La vittima non è in pericolo di vita.

La scena è avvenuta con bar e negozi ormai chiusi dopo l'intensa giornata dedicata al raduno triveneto degli alpini, filata liscia dal punto di vista dell'ordine pubblico. Ieri i carabinieri hanno acquisito le immagini di sorveglianza di alcuni locali che si affacciano sulla piazza per accertare la dinamica del ferimento.