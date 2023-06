CARBONERA (TREVISO) - Accoltellamento tra giovanissimi in via Grande a Pezzan di Carbonera, 14enne colpito alla schiena è in prognosi riservata. Il testimone: «Abbiamo visto dei ragazzi che scappavano, poi ci siamo accorti che oltre alle mani sono volati anche i coltelli. Uno era ferito in maniera importante. Dispiace che succedano queste cose, qui siamo sempre stati tranquilli».

Video di Mattia Mocci, Nuove Tecniche