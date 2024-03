FIESSO UMBERTIANO - Non siamo in Olanda, ma in Polesine. Sta per festeggiare un anno l'innovativa azienda "I Tulipani di Anna", voluta dalla titolare Anna Maria Mantovani e capace, in appena 12 mesi, di far conoscere Fiesso fuori dai confini regionali. Si sono fermati anche turisti francesi, rimasti incantati dai meravigliosi tulipani "a chilometri zero" che nascono qui, in via Stella. Bisogna fare un passo indietro per scoprire cos'ha spinto Anna Maria Mantovani, un anno e mezzo fa, a intraprendere questa strada coraggiosa: «Tutto è nato a fine estate 2022: io e la mia famiglia dovevamo trovare qualche alternativa alla siccità e una mattina, all'improvviso, ho pensato ai tulipani. In ottobre abbiamo piantato 13mila bulbi e lo scorso aprile abbiamo inaugurato ufficialmente il campo dei tulipani. È stata una giornata bellissima, alla presenza dell'amministrazione comunale e di Carlo Salvan per Coldiretti Veneto».

SUCCESSO IMMEDIATO

La novità ha subito fatto centro: «Ci sono state moltissime richieste per visitare il campo, ospitiamo le scolaresche e i gruppi organizzati. Il meccanismo di raccolta è semplice: le persone arrivano qui, nella nostra azienda agricola, noi forniamo loro cestino e paletta. Così la gente può scegliere la tipologia e il colore del tulipano che preferisce. È un'esperienza particolare, nasce dal progetto di avvicinare la gente al mondo agricolo. Siamo davvero soddisfatti - continua Anna Maria Mantovani - e quest'anno abbiamo trapiantato oltre 30mila bulbi. Un altro nostro obiettivo era coinvolgere altre realtà del Polesine, come il birrificio "Vojo" di Rovigo con cui abbiamo già organizzato un evento. È positiva la collaborazione instaurata con l'artista locale Cristina Cavriani, che ha permesso di partecipare ai laboratori di pittura».

Il marchio "I Tulipani di Anna" ha varcato i confini dell'Italia: «Abbiamo ricevuto la gradita visita di alcuni turisti francesi: soggiornavano a Ferrara e hanno scoperto per caso il campo di Fiesso, innamorandosene. Inoltre, sono giunti visitatori dalle province di Ferrara, Mantova, Venezia, Padova e Vicenza». Per le feste c'è il tutto esaurito: «Il lunedì di Pasquetta arriveranno quasi 300 persone. Si comincia alle 10 con l'autoraccolta dei tulipani, poi a pranzo ci sarà il food truck dell'azienda agricola La Bisiola (Ceneselli), la birra artigianale di Valle del Masero, il truccabimbi, il mercatino e altro ancora». L'azienda "I Tulipani" di Anna è a conduzione familiare, con una decisa impronta al femminile come ricorda la titolare: «Oltre alla sottoscritta, ci sono mia madre Esmeralda e le mie tre sorelle, poi mio padre Lino e lo zio Loris. Nasciamo come azienda agricola cerealicola (frumento, mais e barbabietola), la svolta è avvenuta a fine 2022».

Il 2023, per la giovane Anna Maria Mantovani, è stato un anno da ricordare. Prima l'elezione come delegato provinciale di Giovani Impresa di Coldiretti, il 5 aprile, in concomitanza con quella del comitato provinciale. E il 10 aprile l'inaugurazione del parco di tulipani con 23 varietà, dove è possibile acquistare i fiori e approfittare della cornice colorata per scattare foto suggestive. La 28enne di Fiesso, titolare d'azienda dal 2018, si è laureata a Padova in Tecnologie forestali e ambientali e poi in Scienze e tecnologie agrarie. Ha partecipato ad alcune sessioni del Consiglio europeo giovani agricoltori (Ceja) a Bruxelles come portavoce di Coldiretti. Nel 2022 è entrata nel Consiglio nazionale dei giovani.