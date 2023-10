Auto contro furgone: una persona trasportata in ospedale in condizioni disperate

ABANO TERME - Grave incidente stradale oggi, 13 ottobre, attorno alle 15,30 lungo la bretella della tangenziale che porta in direzione Abano. L'impatto è avvenuto all'altezza di un centro commerciale in fase di costruzione. Dai primi riscontri raccolti dalla Polizia stradale, l'impatto avrebbe interessato un'auto, una Volkswagen Touran e un furgone. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto che dopo essere stato stabilizzato sul posto dai sanitari del Suem 118 è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata.

Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero. Sul luogo dell'ennesimo incidente stradale lungo le strade del padovano sono arrivati oltre agli agenti della Stradale anche i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Vista la gravità della situazione la viabilità ha subito forti rallentamenti per oltre due ore. Tempo necessario agli operatori di terminare ogni singola attività.