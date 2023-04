Furto dei soldi per l'Ail a Sant'Andrea di Barbarana. L'appello di Laura Coletto: «Chi ha visto qualcosa si faccia avanti» Video

SANT'ANDREA DI BARBARANA (TREVISO) - «Chi ha visto qualcosa si faccia avanti o chi ha preso i soldi li lasci da qualche parte anche in maniera anonima». L'obiettivo non è quello di perseguitare ma di riavere indietro la somma racconta con tanta fatica attraverso l'iniziativa Flower Festival lo scorso fine settimana e che sarebbe andata interamente all'Ail. A parlare è Laura Coletto che ha organizzato l'iniziativa in memoria della sorella Michela Coletto, scomparsa tre anni fa proprio a causa della leucemia. All'appello già fatto dal governatore del Veneto Luca Zaia che ha chiesto una partecipazione in massa all'ultimo Flower Festival così che tramite le offerte si possa recuperare almeno parte della somma, si aggiunge quello di Laura Coletto che invece chiede di riavere indietro proprio quei soldi che sono stati portati via.

Video di Felice De Sena, Nuove Tecniche