Scassinano l'Audi del titolare dell'azienda agricola Villa Rosa e rubano l'incasso del Festival dei fiori: «Erano i soldi per l'Ail». Appello di Luca Zaia

SANT'ANDREA DI BARBARANA (TREVISO) - Rubati i soldi dell'evento di beneficenza per l'Associazione italiana leucemie. Il furto nella notte tra il 16 e il 17 aprile ai danni dell'azienda agricola Villa Rosa di Sant'Andrea di Barbarana che aveva organizzato il Flower Festival per raccogliere fondi da destinare all'Ail.

Rompono i finestrini dell'Audi del titolare e rubano l'incasso per l'Ail

I soldi erano stati lasciati dal titolare dell'azienda agricola per qualche istante nella propria auto chiusa. Qualcuno, approfittando dell'assenza del proprietario, ha scassinato l'Audi rompendo i finestrini e si è impossessato della cifra. A intervenire sull'accaduto è anche il governatore del Veneto, Luca Zaia: «Se già il furto di per sé è un atto deprecabile questo lo è doppiamente, dal momento che il ricavato dell'iniziativa sarebbe stato donato ad Ail in memoria di Michela Coletto, scomparsa tre anni fa proprio a causa di questa malattia - scrive Zaia in un lungo post sui propri canali social - A tutti rivolgo un appello di solidarietà: partecipate numerosi all'ultimo appuntamento della manifestazione, che si terrà domenica 23 aprile dalle 10 alle 18, per raccogliere nuovi fondi da donare e onorare così la memoria di Michela».