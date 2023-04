Furto di 1.500 piantine di glera da un'azienda agricola di Maser, buco da qualche migliaio di euro. E' il secondo caso questo mese

MASER (TREVISO) - Furto di piantine di glera. A denunciare il fatto è stato un imprenditore agricolo di Maser che questa mattina, 17 aprile, al suo arrivo nel campo in via Cal di Riese, ha notato che mancavano ben 1.500 piantine di vite "glera" regolarmente registrate. Un danno che ammonterebbe, stando ad un primo accertamento, a qualche migliaio di euro. Sul fatto sono al lavoro i carabinieri di Cornuda che hanno avviato le indagini per individuare i ladri.

Il precedente

Un colpo analogo lo scorso 7 aprile, tra il venerdì e il sabato di Pasqua a Montebelluna in via Castagnole. Ignoti, varcati i cancelli di un terreno adiacente a quello dell’azienda agricola, hanno fatto razzia di piantine di “glera”, regolarmente registrate. La scoperta solo nei giorni successivi, quando i dipendenti dell’attività hanno informato il proprietario che, a quel punto, non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri.