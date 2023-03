PIEVE DI SOLIGO - Glera batte Glerage. Il nome del vitigno è un riferimento. Non solo quando si parla dell’uva che sta alla base del Prosecco, ma anche quando si entra nel mondo dei profumi. Martina Montagner, imprenditrice e artista, titolare della Galleria d’arte nel centro di Montebelluna, ormai sei anni fa ha avuto l’intuizione di registrare il marchio iniziando a vendere l’eau de parfum Glera. Quasi in parallelo, però, tre imprenditori della zona di Pieve di Soligo hanno fatto decollare il marchio Glerage per i loro prodotti di cosmesi. « La mia iniziativa è stata sostanzialmente copiata » , sottolinea Montagner.

LA BATTAGLIA

L’imprenditrice aveva inviato a Glerage una serie di diffide. Come risposta, però, ha avuto una citazione in tribunale con Glerage che chiedeva la decadenza del marchio Glera. Ma la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, conseguita grazie al patrocinio dell’avvocato Davide Parolin di Treviso, ha respinto tutte le richieste. Dando piena ragione a Montagner. E adesso il suo legale, Davide Parolin, specializzato nella protezione internazionale di marchi e brevetti, ha inviato una diffida agli imprenditori di Pieve di Soligo dando loro 7 giorni di tempo per ritirare il marchio Glerage e tutti i prodotti collegati, oltre a modificare il sito internet, loghi, pubblicità e così via. Andiamo con ordine. Dopo la registrazione del marchio Glera, due anno e mezzo fa Montagner ha avviato la produzione e la commercializzazione del profumo nel suo atelier di via Tripoli a Montebelluna: dall’eau de parfum al profumo d’ambiente, puntando ad allargare la collezione con le creme per il viso. L’iniziativa aveva ricevuto anche il plauso del governatore Luca Zaia. « Ho scelto il nome Glera per rendere omaggio al Veneto -spiega l’imprenditrice- come tra l’altro già fatto da altri profumi che richiamano luoghi o simboli d’Italia » . Ed è andata così bene che alcune cantine della zona del Prosecco si erano fatte avanti chiedendo di poter acquisire il marchio. Almeno fino all’inizio del braccio di ferro legale tra i due nomi troppo simili. « Un’azione che mi ha anche inevitabilmente causato una perdita economica » , rivendica Montagner.

IL CONTENZIOSO