TREVISO - Latitante arrestato all'aeroporto Canova, fuggiva da più di 15 anni. La Polizia di Frontiera ha individuato in questo ultimo fine settimana, in arrivo dalla Spagna con volo low cost, un ultra 60enne ricercato dalla da più di 15 anni in quanto responsabile dei reati di rapina, lesioni, ricettazione, violazione delle norme per il porto e la detenzione di armi, destinatario di un ordine di carcerazione esecutivo emesso dall’Autorità Giudiziaria per scontare una pena detentiva pari a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Il latitante contava di rientrare nel territorio nazionale dopo numerosi anni di latitanza all’estero, senza essere controllato dalle Forze di Polizia, approfittando del fatto che tra la Spagna e l’Italia vi è libera circolazione alla frontiera come da trattato di Schengen. L'uomo è stato portato nel carcere di Treviso.