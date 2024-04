Campo di tulipani nel ricordo di Michela, la raccolta a sostegno dell’Ail

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) – Con la primavera, a Sant'Andrea di Barbarana è aperta l'auto-raccolta di tulipani nel campo di Michela. La giovane mamma, appena 49enne, strappata alla vita alla vigilia di Natale 2020, a causa di un male che non perdona. Lei era una persona speciale, determinata, dolce e generosa, la primogenita dei quattro fratelli Coletto, impegnata nell'impresa di famiglia, nel volontariato e sempre al fianco del marito e delle due figlie, con i quali viveva a S.Donà di Piave. Per la sua famiglia e per la comunità di Sant'Andrea di Barbarana, dove era nata e cresciuta, Michela continua ad essere una presenza importante, che ispira opere e azioni solidali, in sua memoria. Così, dall'anno scorso, i Coletto hanno piantato migliaia di tulipani in un terreno di loro proprietà, in ricordo di Michela.

Dopo le abbondanti piogge delle scorse settimane, ora finalmente i fiori hanno iniziato a sbocciare. Chiunque lo desideri, può recarsi nel campo della società agricola Villa Rosa, in via Manzoni 3 a Sant'Andrea di Barbarana, frazione di San Biagio di Callalta, per l'auto-raccolta dei fiori.

APERTURA

Il campo è aperto tutti i giorni: il mattino dalle ore 9 alle 12, il pomeriggio dalle 15 alle 19. I proprietari mettono a disposizione gli attrezzi e una borsa per la raccolta. Per ogni fiore prelevato, chiedono un contributo di 1 euro; parte del ricavato sarà devoluto ad Ail (associazione italiana per la lotta contro le leucemie e i mielomi). «Il nostro sogno è poter realizzare qualcosa per l'oncologia pediatrica di Treviso, insieme ad Ail, - raccontano i fratelli Coletto - ma anche poter dare qualche contributo ad associazioni benefiche locali. Quest'anno abbiamo messo a dimora in campo 37mila bulbi di tulipani, di tante specie e colori diversi. Il tulipano rappresenta per noi il simbolo dell'amore; 37mila non ha un significato preciso, mentre le 49 foglioline che adornano il nostro "albero della vita” fanno riferimento a Michela e agli anni che aveva quando è venuta a mancare. Oltre all'albero della vita, con i tulipani abbiamo disegnato due quadrifogli, a rappresentare le radici della nostra famiglia e la sua crescita nel tempo, radicati nel territorio di Sant'Andrea di Barbarana». Come evento speciale, pro Ail, sabato 6 aprile dalle ore 15 alle 20 e domenica 7 aprile dalle 10 alle 18, nel campo di Sant'Andrea si terrà l'evento Flower Festival, con animazione e laboratori per i bambini, spettacoli di magia, spettacolo del duo comico i Papu e possibilità di mangiare con il food street. L'ingresso è libero e responsabile; per maggiori informazioni scrivere ad aziendaagricolavillarosa@gmail.com oppure consultare il canale Facebook Az Agricola Villa Rosa srl.