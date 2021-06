"Run4Hope" fa centro: la prima edizione finanzia due ricercatori Airc per la lotta ai tumori infantili

VICENZA - Le staffette regionali Run4Hope 2021 si sono concluse con successo, e con i fondi raccolti due ricercatori potranno lavorare un anno contro i tumori infantili. La partecipazione di oltre 400 associazioni sportive, per lo più affiliate Fidal, di alcuni running store e di centinaia di runners, singolarmente o in gruppo, ha reso unica la prima edizione dell’iniziativa. Il testimone di Run4Hope, manifestazione organizzata con fulcro Vicenza, è transitato per 6.000 km in tutte le Regioni (a parte il Molise, ancora atteso per ragioni di Covid) e in quasi tutte le province da Sud a Nord, da Est a Ovest, isole comprese.

«Sui social abbiamo dato visibilità a tutti e anche la comunicazione sulle testate locali e regionali è stata molto intensa, spesso grazie al lavoro degli stessi partecipanti verso gli organi di informazione di rispettivo riferimento - spiega l'organizzatore Christian Zovico, già presidente regionale della Fidal veneta -. La prima edizione non poteva andare meglio e siamo convinti che Run4Hope sia destinata a crescere di anno in anno, grazie alla spinta fornita di chi ci ha creduto sin da subito».

Molto significativi anche i primi dati sulla raccolta fondi. E' vicino il traguardo dei 50.000 euro da destinare ad Airc, che per ogni 25.000 euro di raccolta crea un assegno di ricerca annuale per un giovane ricercatore impegnato nella cura dei tumori infantili. Gli organizzatori non escludono di arrivare a far finanziare un terzo assegno. Le donazioni continuano anche dopo la corsa e l'invito è di chiuderle entro e non oltre il 25 giugno. Le coordinate bancarie per la raccolta fondi in favore di Airc e la ricerca scientifica sui tumori infantili:

Conto: Run4Hope Italia Onlus; Iban: IT 80 R 02008 11802 000105745329; Causale: Donazione Run4hope 2021 (+ nome della società o associazione). A luglio la consegna ufficiale del contributo ad Airc tramite un evento pubblico.