SAN BIAGIO (TREVISO) - Una distesa colorata e completamente fiorita di tulipani, per ricordare Michela, la loro sorella maggiore, persona generosa e molto impegnata nel sociale, mancata a 49 anni, a fine 2020, per un male che non perdona. I fratelli Coletto di Sant’Andrea di Barbarana - Francesco, Claudio, Laura - nel terreno vicino alla loro azienda edile, nella golena del fiume Piave, a novembre scorso hanno messo a dimora 30mila bulbi di tulipani, con tante tipologie e varietà di colori, ora pronti finalmente a sbocciare. Durante il periodo della fioritura, da oggi a partire dalle ore 9.30 e all’incirca per tutto il mese di aprile, chiunque potrà visitare l’area e scegliere i tulipani della varietà e colore che preferisce, in totale autonomia. « L’unica condizione che poniamo - spiegano i promotori del progetto - è che il fiore venga raccolto anche con il bulbo in modo che, dopo la fioritura, possa essere conservato e ripiantato a casa in vista della prossima primavera. A chi verrà a farci visita nell’azienda agricola Villa Rosa, in via Manzoni 3 a Sant’Andrea di Barbarana, forniremo cestino e paletta per l’autoraccolta dei tulipani » .

L’IDEA

L’attività del campo di tulipani per Michela, che sono stati piantati in modo da disegnare un sole multicolore, arriva dopo una prima esperienza di successo che si è svolta ad ottobre 2022 , “L’incantesimo della zucca”, una proposta con zucche ornamentali e di Halloween, che ha attirato molte famiglie e bambini. « Secondo l’agronomo che ci segue - spiegano ancora i fratelli Coletto - la fase di massima fioritura dei tulipani dovrebbe verificarsi verso la metà di aprile, il momento in cui il nostro campo sarà nel suo miglior splendore, massimamente instagrammabile » .

L’EVENTO