Frontale fra moto e camion, Franco Brancalion muore a 58 anni durante il trasporto all'ospedale

ROVIGO - La sua moto si è scontrata frontalmente con un camion e per Franco Brancalion, 58 anni, di Fiesso Umbertiano la morte è sopraggiunta mentre si trovava sull'elicottero che lo stava trasportando verso l'ospedale. Il tragico incidente è avvenuto, nel Delta ferrarese, nel territorio del comune di Comacchio, sulla Provinciale 54, che in quel tratto prende il nome di via per Volano, in prossimità dell'Oasi di Canneviè.

Un tratto di strada che seguendo l'ansa del Po di Volano, fa una grande curva.

Uno scontro frontale violento e le condizioni del motociclista sono subito apparse disperate. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, che lo ha caricato a bordo, ma il 58enne si è spento durante il trasporto verso l'ospedale Bufalini di Cesena. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri, con il supporto della Polizia locale del Delta per la gestione della viabilità.