Ariano nel Polesine. Giallo all'isola dei Gabbiani, trovato in acqua il cadavere di un'escursionista. Spunta l'ipotesi del malore

ARIANO NEL POLESINE (ROVIGO) - Tragedia nell’estremo Delta: una donna è stata trovata morte nell’acque dell’Isola dei Gabbiani, lembo di terra nel Comune di Ariano Polesine difficile da raggiungere, oggi, 4 novembre. Secondo quanto è emerso si tratta di un’escursionista sui 50anni che a causa di un malore è finita in acqua.

Il motivo del decesso è da stabilire. Difficili e complicati i soccorsi, come il recupero della salma. Sono intervenuti Vigili del fuoco che hanno raggiunto la zona su un gommone, i carabinieri e il Suem che però è stato impossibilitato a raggiungere l’isolotto con l’autoambulanza. Per questo è stato allertato anche l’elisoccorso abilitato per il volo notturno ma oscurità e zona impervia hanno rallentato le operazioni. Al momento il corpo non è ancora stato trasportato sulla terraferma, ovvero sulla strada arginale alla foce del Po di Goro che separa il Polesine dal Ferrarese.