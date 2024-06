FRATTA POLESINE C'erano tutte le più importanti autorità, ieri mattina, nel salone d'onore di villa Badoer, a Fratta Polesine, in occasione dell'anteprima nazionale della mostra e del libro, "Giacomo Matteotti nel centenario della morte: l'arte come ricordo e memoria".

Il programma ha visto i saluti istituzionali del prefetto Clemente di Nuzzo, del presidente della Provincia, Enrico Ferrarese, del sindaco di Fratta Polesine, Giuseppe Tasso. Sono seguiti poi gli interventi di Luciano Zerbinati, coautore del volume e promotore della mostra, Maria Lodovica Mutterle (moderatrice), direttrice della Casa museo Matteotti, Claudio Modena, coautore del volume, edito dalla casa editrice Silvana, il senatore di Fratelli d'Italia, Bartolomeo Amidei. In occasione dell'evento è stato anche presentato un catalogo della mostra, che ha la prefazione di Giuseppe Soriero, presidente dell'Accademia di Belle arti di Roma, che il 6 giugno ospiterà a sua volta la presentazione del lavoro.

«Mi piacerebbe che questa mostra diventasse itinerante - ha spiegato Luciano Zerbinati - Dopo Fratta, farà tappa a Villamarzana, unico paese della provincia di Rovigo dove Matteotti fu sindaco per due anni, prima di iniziare l'ascesa politica a Roma. Abbiamo scelto dei fumetti per raccontare quella che è stata la vita di Giacomo».

La mostra, allestita al terzo e ultimo piano della villa cinquecentesca, rimarrà aperta fino a domenica 16 giugno, giorno della commemorazione ufficiale per i cento anni dall'uccisione del parlamentare socialista, con i seguenti orari: venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18; sabato e domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Sono presenti pannelli plastificati in tutte le sale.

Ulteriori informazioni telefonando ad Aqua srl al 366-3240619, oppure scrivendo una mail a info@villabadoer.it.



IL QUADRO



La doppia iniziativa vede coinvolti Provincia, Reteventi, Comune di Fratta, Villa Morosini Polesella, Accademia di Belle arti di Roma, Accademia dei Concordi di Rovigo, Casa museo Matteotti, Comitato provinciale polesano per le celebrazioni Matteottiane. Tra le opere esposte c'è anche un bellissimo quadro, realizzato dall'artista di Mirandola, Alfredo Pini, che assieme al pincarese Mirko Bacchiega, ha una galleria d'arte a Ferrara. «A gennaio, Luciano Zerbinati mi ha contattato per realizzare questa opera, che poi verrà donata alla Casa museo - ha spiegato Pini - Mi sono recato a Fratta per fare alcune fotografie, ma quella che mi è sembrata più adatta era quella della Badoera. Da qui è partita l'idea di dipingere la dimora palladiana, colorata, con davanti Matteotti in bianco e nero, in partenza verso Roma, dove avrebbe letto il suo ultimo discorso in Parlamento. Ho voluto dipingerlo con un volto diverso dal solito, per rendere di più l'idea che fosse pronto a condurre l'ultima battaglia contro Mussolini. Il bianco e nero gli dà il tocco di persona fuori dal tempo, immortale».



IL CONVEGNO



Nel frattempo, in occasione del giorno di compleanno di Giacomo Matteotti (il 22 maggio), si è svolto il convegno "Pericolosa è la breccia. Legalità e discrezionalità nell'esercizio della giurisdizione, muovendo dal pensiero di Matteotti penalista”. L'iniziativa si è svolta nella sala della biblioteca della Camera dei Deputati, e ha avuto per protagonista Daniele Negri, docente di Diritto processuale penale all'Università di Ferrara, il quale ha presentato il terzo quaderno di casa museo Matteotti, che ha fornito lo spunto per gli interventi di numerosi esperti sulle idee e proposte in materia giuridica dell'allora 25enne Giacomo Matteotti. Alla fine degli interventi è stata donata a Paolo Massa, direttore della biblioteca, una targa a ricordo di Matteotti e la raccolta dei cinque quaderni già pubblicati. Significativa non solo la data del convegno, ma anche il luogo, visto che Matteotti si documentava e studiava proprio in questa biblioteca.